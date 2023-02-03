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Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 07:56
Вантажівки армії РФ. ФОТО SPROTYV INFO

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, знову переоцінив сили російської армії, а тому її великий наступ на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW  

Деталі: Аналітики звернули увагу на заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Черняка, який в інтерв'ю Kyiv Post розповів, що президент РФ Володимир Путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку і Луганську області до березня 2023 року. Черняк також повідомив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння і військову техніку в райони східної України.

"Путін, можливо, знову переоцінив власні можливості російських військових. ISW не помітив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України і захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донецької області (понад 42% від загальної площі області) до березня, як наказав Путін", – наголосили в інституті.

За попередньою оцінкою ISW, великий російський наступ, швидше за все, передчасно досягне кульмінації до квітня 2023 року, під час весняного сезону дощів, не досягнувши оперативно значущих результатів.

"Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для українських військ, якими вони зможуть скористатися у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після отримання західних танків", – йдеться у звіті інституту.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.
  • За даними американського видання Вloomberg, президент РФ Володимир Путін готує новий наступ в Україні, незважаючи на величезні втрати, і водночас готує свою країну до багаторічного протистояння зі США та їхніми союзниками.

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Теми: РосіяДонбасвійнаПутін
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