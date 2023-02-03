В Енергодарі підірвали авто з колаборантом із лав "МВС"
В окупованому Енергодарі Запорізької області вранці 3 лютого вибухнув автомобіль, окупаційна влада називає це "терактом", внаслідок якого загинув "працівник МВС".
Джерело: колаборант, представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов у Telegram, РИА Мелитополь
Пряма мова Рогова: "Близько 07:50 у місті енергетиків пролунав гучний вибух (...). Що спричинило вибух в Енергодарі? Причиною вибуху, який пролунав сьогодні вранці у місті, став вибух автомобіля.
За попередніми даними, внаслідок теракту загинула одна людина. На місці вибуху працюють співробітники МНС та силових структур".
Деталі: Внаслідок вибуху вбито співробітника МВС, повідомив пізніше Рогов.
За словами колаборанта, "сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху", а також було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто.
Пожежу вже загасили. Вибухотехніки перевіряють наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.
За даними РІА Мелітополь, попередньо: спрацював вибуховий пристрій.
За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала колаборанту з поліції Євгену Кузьміну.