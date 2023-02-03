По всій Україні понад 1,5 години тривала повітряна тривога: в Білорусі в повітрі були МіГи
Вранці 3 лютого по всій території України на 1 годину 40 хв оголошували повітряну тривогу, в цей час в Білорусі у повітрі перебували російські МіГ-31К.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram
Деталі: О 10:30 сирени почали лунати у столиці, Харківській та Запорізькій областях, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.
Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Білоруський моніторинговий проєкт повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
Зокрема, о 10:24 з аеродрому в Мачулищах злетів один МіГ-31К ПКС РФ, а о 10:44 – другий російський МіГ-31К.
Оновлено: Пізніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що об 11:29 у Мачулищах сів перший МіГ-31К.
О 12:15 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 1 годину 40 хв.
Станом на 12:18 сирени лунають лише на Харківщині.
"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 12:19 у Мачулищах сів другий МіГ-31К ВКС РФ.
Передісторія:
- Вдень 2 лютого Росія та Білорусь заявили про завершення "льотно-тактичних навчань Союзної держави". Однак український Генштаб увечері констатував, що ворог свою авіацію на пункти постійного базування не перемістив.
- Згодом "Беларускі Гаюн" повідомив, що це може означати, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.