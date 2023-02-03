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По всій Україні понад 1,5 години тривала повітряна тривога: в Білорусі в повітрі були МіГи

Ірина БалачукП'ятниця, 3 лютого 2023, 11:16
По всій Україні понад 1,5 години тривала повітряна тривога: в Білорусі в повітрі були МіГи
Карта тривог станом на 10:36. Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 3 лютого по всій території України на 1 годину 40 хв оголошували повітряну тривогу, в цей час в Білорусі у повітрі перебували російські МіГ-31К. 

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: О 10:30 сирени почали лунати у столиці, Харківській та Запорізькій областях, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Білоруський моніторинговий проєкт повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Зокрема, о 10:24 з аеродрому в Мачулищах злетів один МіГ-31К ПКС РФ, а о 10:44 – другий російський МіГ-31К.

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Оновлено: Пізніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що об 11:29 у Мачулищах сів перший МіГ-31К.

О 12:15 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 1 годину 40 хв.

Станом на 12:18 сирени лунають лише на Харківщині.  

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 12:19 у Мачулищах сів другий МіГ-31К ВКС РФ.

Передісторія:

Теми: повітряна тривогавійнаБілорусьавіа
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