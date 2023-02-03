Кількість жертв удару по будинку в Краматорську зросла до 4-х, завал розібрали

Розбір завалів після удару по Краматорську, фото Нацполіції

Завершено роботи з ліквідації наслідків обстрілу у місті Краматорськ Донецької області, що стався 1 лютого, в результаті нього 4 людини загинули, 2 людей врятували, 18 осіб отримали травми.

Джерело: Національна поліція України і голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: 2 лютого о 22:40 в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу у Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

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Всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб.

Роботи з розбору завалу завершено. Було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій. Всього до розбору завалу залучалось 221 чоловік та 42 одиниці техніки.

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