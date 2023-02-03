Кількість жертв удару по будинку в Краматорську зросла до 4-х, завал розібрали

Розбір завалів після удару по Краматорську, фото Нацполіції

Завершено роботи з ліквідації наслідків обстрілу у місті Краматорськ Донецької області, що стався 1 лютого, в результаті нього 4 людини загинули, 2 людей врятували, 18 осіб отримали травми.

Джерело: Національна поліція України і голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: 2 лютого о 22:40 в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу у Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб.

Роботи з розбору завалу завершено. Було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій. Всього до розбору завалу залучалось 221 чоловік та 42 одиниці техніки.

Передісторія:

1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках у Краматорську. Один будинок було фактично повністю зруйновано. Під завалами були люди.

2 лютого росіяни знову завдали ще двох ракетних ударів по центру Краматорська, в результаті якого постраждали дитяча поліклініка та школа, гаражі та автівки. 5 людей зазнали травм.

Вночі 1 лютого росіяни вдарили по місту Краматорськ ракетою "Іскандер", а наступного дня завдали ще двох ударів ракетними системами С-300.