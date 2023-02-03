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Українці вимагають повернути електронне декларування: петиція зібрала 25 тисяч голосів

Ірина БалачукП'ятниця, 3 лютого 2023, 12:25
Українці вимагають повернути електронне декларування: петиція зібрала 25 тисяч голосів
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Петиція про відновлення декларування статків посадовців та депутатів набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Джерело: сайт петицій до президента

Деталі: Станом на ранок 3 лютого заклик до Зеленського зібрав 26 020 голосів.

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Пряма мова автора петиції Олексія Гриценка: "Поки українські воїни віддають життя за батьківщину, серед чиновників лишаються ті, хто дозволяє собі займатися корупцію. Під час війни держава має швидко виявляти та карати таких осіб.  
Важлива передумова для виявлення корупціонерів – відновлення електронного декларування публічних службовців".

Передісторія:

Теми: петиціядекларації
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