Українці вимагають повернути електронне декларування: петиція зібрала 25 тисяч голосів

Петиція про відновлення декларування статків посадовців та депутатів набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Джерело: сайт петицій до президента

Деталі: Станом на ранок 3 лютого заклик до Зеленського зібрав 26 020 голосів.

Пряма мова автора петиції Олексія Гриценка: "Поки українські воїни віддають життя за батьківщину, серед чиновників лишаються ті, хто дозволяє собі займатися корупцію. Під час війни держава має швидко виявляти та карати таких осіб.

Важлива передумова для виявлення корупціонерів – відновлення електронного декларування публічних службовців".



Передісторія:

Обов’язкове подання декларацій про доходи було скасоване на початку 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Державне бюро розслідувань 1 лютого провело обшуки у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. У Бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів: Датій має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів тощо.

Наприкінці січня стало відомо, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.