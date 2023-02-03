Ворожий штурмовик Су-25 знищили з "Ігли" нацгвардійці під Бахмутом

Нацгвардійці у четвер знищили ворожий літак Су-25 в районі Бахмута Донецької області.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: 2 лютого о 11:55 ранку на південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск.

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Повідомляється, що внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено.

Дослівно: "В результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25".

Що передувало: У ранковому зведенні за 3 лютого Генштаб повідомляв про знищений напередодні літак. Деталей не наводилося.

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Нагадаємо: Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку. Проте Сили оборони України відбивають безуспішні атаки окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з 24.02.2022 по 03.02.2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 294 літаки.