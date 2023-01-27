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Нацгвардійці розповіли, як "Іглою" знищили ударний гелікоптер РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 15:31
ілюстративне зі сторінки НГУ

Минулої доби харківські нацгвардійці знищили з ПЗРК ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: За словами начальника служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення НГУ, 26 січня близько 10:40 ранку вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі.

З ПЗРК "Ігла-1" одночасно було здійснено 2 пуски ракет по гелікоптерах Мі-24. Один гелікоптер було знешкоджено, другий уражено.

Пряма мова навідника ПЗРК нацгвардійця Антона "Цей гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування наших підрозділів.

Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках з застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою".

Довідково: Мі-24 – радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили і її вогневої підтримки на полі бою.

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Нагадаємо: За підрахунками Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 27 січня окупаційні війська втратили у війні проти України вже 283 гелікоптери.

Теми: Донецька областьвійнаНацгвардія
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