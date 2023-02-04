У Норвегії хочуть продовжити допити екскомандира "Вагнера"

У Норвегії мають на меті продовжити допити колишнього командира одного з відділів ПВК "Вагнера" Андрія Медведєва, який попросив притулку в цій країні.

Джерело: норвезька телерадіокомпанія NRK із посиланням на Національну службу кримінальних розслідувань (Kripos)

Деталі: У Kripos заявили, що хочуть продовжити допит росіянина. Оскільки поки він у статусі свідка, тому не зобов’язаний давати пояснення поліції. Проте сам Медведєв заявив, що хоче дати додаткові свідчення.

Крім того, у Kripos зазначили, що в Медведєва при собі були цифрові матеріали, які він передав правоохоронцям. Але більше деталей не розкрили.

NRK пише, що у п’ятницю Медведєв мав зустрітися з російським правозахисником Володимиром Осєчкіним, якого називає його "своїм другом". Осєчкін керує антикорупційним сайтом Gulagu.net і живе у Франції з 2015 року. Французька влада надає йому цілодобову охорону.

Що передувало: Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв заявив, що жорстокість, свідком якої він став в Україні, зрештою, підштовхнула його до дезертирства.

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом ПВК "Вагнера", незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні.