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Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 15:47
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира Вагнера
Екскомандир "Вагнера" А. Медведєв, фото: telegram gulagu.net

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом ПВК "Вагнера", незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні.

Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) підтвердив цю інформацію агентству Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

"З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може надавати подальші коментарі з цього питання", - йдеться в електронному листі, надісланому агентству.

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Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з Росії, якого тоді ідентифікували лише як "іноземець". Його затримали прикордонники. Чоловік зайшов у приватний будинок в прикордонній зоні і попросив викликати поліцію.

 
Екскомандир "Вагнера" А. Медведєв
Джерело: telegram gulagu.net

Поліція повідомила, що пізно ввечері в четвер російські прикордонники проінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про чийсь незаконний перетин кордону.

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За повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB в понеділок, Медведєв переховувався з того часу, як залишив групу "Вагнера" 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

Російське видання "Медуза" пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин - найманець "Вагнера", чию страту кувалдою зафіксували на відео, що з’явилося в мережі в листопаді.

Засновник проєкту Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами. - Ред.) Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

Осєчкін підкреслив, що це вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи "Вагнера", який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які ті чинили щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хотів залишити лави "Вагнера". Після відходу Медведєва з "Вагнера" сам Пригожин і його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.

Теми: ВагнерНорвегія
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