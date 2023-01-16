Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 16:47
Екскомандир "Вагнера" А. Медведєв, фото: telegram gulagu.net

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом ПВК "Вагнера", незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні.

Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) підтвердив цю інформацію агентству Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

"З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може надавати подальші коментарі з цього питання", - йдеться в електронному листі, надісланому агентству.

Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з Росії, якого тоді ідентифікували лише як "іноземець". Його затримали прикордонники. Чоловік зайшов у приватний будинок в прикордонній зоні і попросив викликати поліцію.

 
Екскомандир "Вагнера" А. Медведєв
Джерело: telegram gulagu.net

Поліція повідомила, що пізно ввечері в четвер російські прикордонники проінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про чийсь незаконний перетин кордону.

За повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB в понеділок, Медведєв переховувався з того часу, як залишив групу "Вагнера" 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

ВІДЕО ДНЯ

Російське видання "Медуза" пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин - найманець "Вагнера", чию страту кувалдою зафіксували на відео, що з’явилося в мережі в листопаді.

Засновник проєкту Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами. - Ред.) Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

Осєчкін підкреслив, що це вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи "Вагнера", який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які ті чинили щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хотів залишити лави "Вагнера". Після відходу Медведєва з "Вагнера" сам Пригожин і його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.

Теми: ВагнерНорвегія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника

Президент Сербії закликав РФ припинити вербувати сербів на війну проти України

На Australian Open заборонили прапори РФ після матчу росіянки і українки

оновленоУ Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти

фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"

відеоБої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

Усі новини...
Вагнер
Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW
Путін, ймовірно, намагається завадити Пригожину підвищити свій статус – ISW
В РФ відкрили пам'ятник зеку-вагнерівцю, який воював в Україні
Останні новини
16:27
фотоОкупанти вдарили з С-300 по Куп'янську: зруйнували автотранспортний коледж
16:08
"Живих не знаходили": людей під завалами будинку у Дніпрі розшукували собаки-"універсали"
16:08
Скандал із освітнім стартапом в США: JPMorgan заплатив за "фейкових клієнтів" 175 мільйонів
15:52
фотоРосія вдарила по комунальному підприємству та театру Херсона
15:50
Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла
15:49
Пробили "дно" пропаганди: Україна надістала ноту протесту в МЗС Білорусі
15:40
Росіяни у 2022 році переказали до Грузії понад два мільярди доларів
15:37
Рада отримала свідоцтво про смерть нардепа-зрадника Ковальова: відберуть мандат
15:27
Топгенерал США відвідав українських військових, які почали навчання в Німеччині
15:22
фотоДо України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів
Усі новини...