Неохочих воювати розстрілювали на очах у новобранців – колишній "вагнерівець"

Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв заявив, що жорстокість, свідком якої він став в Україні, зрештою, підштовхнула його до дезертирства.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю CNN

Деталі: За його словами, бійців групи "Вагнер" часто відправляли в бій без особливих вказівок, а ставлення до новобранців було безжальним.

Медведєв після втечі з ПВК і перетину кордону шукає притулку в столиці Норвегії Осло.

У нього було фальшиве посвідчення журналіста на вигадане ім'я, яке допомогла Мєдвєдєву втекти з Росії. Посвідчення мало слугувати прикриттям, якщо поліція попросить його посвідчити особу в Росії.

Він розповів: "Вони ("вагнерівці" – ред.) збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новоприбулих. Привели двох в'язнів, які відмовилися йти воювати, розстріляли їх на очах у всіх і поховали прямо в окопах".

Видання зазначає, що у ПВК "Вагнер" відмовилися від коментаря з цього приводу.

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26-річний Медведєв, який стверджує, що раніше служив у російській армії, приєднався до групи "Вагнер" як доброволець. Він перетнув кордон України менш ніж через 10 днів після підписання контракту в липні 2021 року і служив поблизу Бахмута. Ця група найманців стала ключовим гравцем у російському вторгненні в Україну.

Медведєв заявив, що підпорядковувався безпосередньо засновникам групи – Дмитру Уткіну та російському олігарху Євгену Пригожину.

Він називає Пригожина "дияволом". Якби він був російським героєм, він би взяв рушницю і побіг із солдатами", - сказав Медведєв.

Пригожин раніше підтвердив, що Медведєв служив у його роті, і заявив, що той "повинен був бути притягнутий до відповідальності за спробу жорстокого поводження з полоненими".

Медведєв при цьому сказав, що не хоче коментувати те, що він зробив, воюючи в Україні.

За його словами, групі "Вагнер" не вистачало тактичної стратегії, вояки придумували плани на ходу.

"Реальної тактики взагалі не було. Ми просто отримували інформацію про те, де знаходиться противник... Не було чітких наказів про те, як ми повинні поводитися. Ми просто планували, як ми будемо діяти, крок за кроком. Хто буде відкривати вогонь, які у нас будуть зміни... Як воно буде, як вийде – це вже наші проблеми", – сказав він.

За його словами, йому вдалося уникнути арешту "щонайменше десять разів" і ухилитися від куль російських силовиків.

Також він сказав, що перетнув кордон Норвегії через крижане озеро, використовуючи білий камуфляж для маскування.

Медведєв розповів, що вже на шостий день своєї служби в Україні він зрозумів, що не хоче повертатися в чергову ротацію після того, як став свідком того, як солдатів перетворювали на гарматне м'ясо.

За його словами, спочатку під його командуванням було 10 чоловік, і ця кількість зросла, коли до них почали приєднуватися полонені.

"Я не міг порахувати, скільки їх було. Вони постійно змінювалися. Мертві тіла, багато полонених, багато мертвих тіл", - сказав він.

Правозахисні групи стверджують, що ув'язненим, які пішли служити, сказали, що їхні сім'ї отримають виплату в розмірі п'яти мільйонів рублів (71 000 доларів США), якщо вони загинуть на війні.

Але насправді "ніхто не хотів платити такі гроші", - сказав Медведєв. Він стверджував, що багато росіян, які загинули, воюючи в Україні, були "просто оголошені зниклими безвісти".

Видання зазначає, що під час інтерв'ю Медведєв був емоційним, заявивши, що бачив мужність по обидва боки війни.

"Ви знаєте, я бачив хоробрість з обох сторін, і з українського боку також, і наших хлопців теж..." - сказав він.

І додав, що тепер хоче поділитися своєю історією, щоб допомогти притягнути Пригожина і президента Росії Володимира Путіна до відповідальності.

"Рано чи пізно пропаганда в Росії перестане працювати, народ підніметься, і всі наші лідери ... будуть схоплені, і з'явиться новий лідер", – зазначив Медведєв.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що його спіткає доля іншого перебіжчика з групи "Вагнер", Євгена Нужина, якого вбили кувалдою на камеру, Медведєв сказав, що смерть Нужина підбадьорила його і зробила "сміливішим, більш рішучим".