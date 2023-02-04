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У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 16:03
фото мвс

Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.

Джерело: речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону

Пряма мова Музичука: "Добровольці, які стануть штурмовиками, отримують низку соціальних гарантій – зокрема, стабільну і конкурентну зарплату, можливість одержувати житло та лікування й реабілітацію у державних медзакладах, навчатися у відомчих вишах, виходити на пенсію за змішаним стажем, набувати статус УБД та інші суттєві переваги".

Деталі: Він додав, що перше, на що чекає новобранця в такій бригаді, це ґрунтовна підготовка під керівництвом досвідчених офіцерів та інструкторів, які вже чекають на вмотивованих добровольців.

Учитимуть тут людей як базовій військовій підготовці, так і за напрямками – артилерійським, танковим, безпілотним тощо.

Передісторія: Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад "Гвардії наступу", в які запрошує добровольців.

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Теми: Гвардія наступуарміясоцвиплатиНацгвардія
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