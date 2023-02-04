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У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 15:40
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
Система Delta. 2021 рік. Фото: Аеророзвідка

Уряд на засіданні у суботу ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta в Силах оборони.

Джерело: Урядовий портал, "Мілітарний"

Деталі: Постанову було прийнято за поданням міністра оборони Олексія Резнікова.

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Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

"Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - повідомили в уряді.

Окрім використання платформи військовими, Кабмін дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

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Як повідомляє "Мілітарний", Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

Достатньо мати інтернет, авторизуватися й користуватися цифровою мапою. Система збирає дані з десятків джерел – розвідка безпілотників, знімки супутників, радіоперехоплення тощо.

Передісторія:

  • 20 грудня 2022 року Міноборони повідомило, що Україна представила Раді з консультацій, командування й управління НАТО систему ситуаційної обізнаності Delta, завдяки якій в реальному часі відбувається координація військ.
  • Зазначалося, що система Delta розробляється ЗСУ з 2016 року та була значно оновлена з початком повномасштабного вторгнення РФ. Система надає дані в режимі реального часу командирам на місцях і забезпечує швидкий і більш обґрунтований процес прийняття рішень за рахунок інтеграції декількох джерел даних.
  • 3 січня видання The Wall Street Journal писало, що Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів. WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами Delta.

Теми: Збройні силивійнаКабінет міністрів
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