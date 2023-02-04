У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін

Уряд на засіданні у суботу ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta в Силах оборони.

Джерело: Урядовий портал, "Мілітарний"

Деталі: Постанову було прийнято за поданням міністра оборони Олексія Резнікова.

Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

"Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - повідомили в уряді.

Окрім використання платформи військовими, Кабмін дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

Як повідомляє "Мілітарний", Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

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Достатньо мати інтернет, авторизуватися й користуватися цифровою мапою. Система збирає дані з десятків джерел – розвідка безпілотників, знімки супутників, радіоперехоплення тощо.

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