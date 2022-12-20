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В НАТО представили систему "Дельта", через яку комунікують українські бійці

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 15:36
В НАТО представили систему Дельта, через яку комунікують українські бійці
Фото ілюстративне

Україна представила Раді з консультацій, командування й управління НАТО систему ситуаційної обізнаності "Дельта", завдяки якій в реальному часі відбувається координація військ.

Джерело: повідомлення Міноборони України

Дослівно: "Центр розвитку інновацій та оборонних технологій та Управління забезпечення реагування на кризові ситуації Міністерства оборони України разом з Командуванням зв’язку та кібербезпеки ЗСУ представили Раді з консультацій, командування й управління НАТО, а також Групі армійських озброєнь НАТО систему ситуаційної обізнаності "Дельта"…

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Система "Дельта" розробляється ЗСУ з 2016 року та була значно оновлена з початком повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Наразі система надає дані в режимі реального часу командирам на місцях і забезпечує швидкий і більш обґрунтований процес прийняття рішень за рахунок інтеграції декількох джерел даних.  Хоча "Дельта" базується на стандартах НАТО та визнаних міжнародних стандартах, водночас у систему інтегровано безліч комерційних інноваційних рішень, для відповідності вимогам на полі бою".

Деталі: У повідомленні вказується, що "Дельта" є яскравим прикладом успіхів співпраці між НАТО та Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 листопада Міністерство оборони України повідомило, що російська пропаганда запустила хвилю інформаційно-психологічної спецоперації та атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності Delta, яку використовують Збройні сили.

Теми: НАТОармія
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