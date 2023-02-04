Україна повернула вже 1762 полонених з 24 лютого – Зеленський

звільнені з полону 4 лютого українці, фото з Telegram Андрія Єрмака

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону вже 1762 особи.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону".

Деталі: Президент нагадав, що у суботу з полону було звільнено ще 116 українців, з яких 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Серед них воїни армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС.

Зеленський також підкреслив, що цей обмін готувався за участі ексміністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув у катастрофі гелікоптера в Броварах. "І його загибель – справді велика втрата для нашої держави", – сказав президент.

Що передувало: 4 лютого відбувся ще один великий обмін полоненими, вдалося повернути 116 людей.

Заступник начальника ГУР Дмитро Усов повідомив, що звільнені у суботу з російського полону українські бійці перебувають у незадовільному стані, всі вони в лікарні.