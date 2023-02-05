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Британська розвідка: Становище у Бахмуті для українських сил ускладнюється

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 08:52

За оцінками британської розвідки, російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для оборонців Бахмута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 5 лютого. 

Протягом останнього тижня, пишуть в огляді, росіяни продовжили незначне просування у спробах оточити Бахмут. 

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"Траси M03 та H32 – два основних шляхи доступу в місто для українських обронців - зараз ймовірно під прямою вогневою загрозою внаслідок останніх просувань російських сил. Раніше цього тижня бойовики Вагнера, з високою ймовірністю, захопили ще одну дорогу, що сполучає Бахмут із Сіверськом. Хоча залишаються доступними ще багато альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут опиняється у все більшій ізоляції", - інформує розвідка.

Раніше у Міноборони повідомляли, що росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаБахмут
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