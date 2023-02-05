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В Україну повернули ще двох дітей, депортованих до Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 19:01
повернуті в Україну дівчата, фото Мінреінтеграції

В Україну повернули ще двох дітей, незаконно вивезених до Росії, їх взяли під опіку старша сестра.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Дівчат тринадцяти та п’ятнадцяти років взяла під опіку й забрала додому їхня старша сестра. Сім’я наразі перебуває на Волині.

Двоє менших сестер разом з мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. В Росії мама померла, і діти потрапили в сиротинець.

До Мінреінтеграції звернулася їхня старша сестра, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину".

Деталі: У міністерстві додали, що робота з повернення дівчат тривала близько півтора місяця.

Що передувало: Нещодавно в Україну вдалося повернути 16 дітей 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму нібито у табори "на відпочинок".

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Теми: депортація МінТОТдіти
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