РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT

Протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

Джерело: британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ

Деталі: Як пише FT, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ розпочати новий наступ.

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Метою російського наступу видання називає окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Крім того, FT відзначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

Видання пише, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

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Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі", – розповів він.

Що цьому передувало: