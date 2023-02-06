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РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 04:34
РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT
ЕШЕЛОНИ ТЕХНІКИ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

Джерело: британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ

Деталі: Як пише FT, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ розпочати новий наступ.

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Метою російського наступу видання називає окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Крім того, FT відзначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

Видання пише, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

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Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі", – розповів він.

Що цьому передувало:

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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