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РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів – FT

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 05:34
ЕШЕЛОНИ ТЕХНІКИ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

Джерело: британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ

Деталі: Як пише FT, Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір РФ розпочати новий наступ.

Метою російського наступу видання називає окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Крім того, FT відзначає, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти навколо Маріуполя.

Видання пише, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

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"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі", – розповів він.

Що цьому передувало:

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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