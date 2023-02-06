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"Новий рік у Парижі": одіозну експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 16:47
нове фото Плантовської теж викликало хвилю хейту

Ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Як стало відомо УП із власних джерел, ексофіцерка пресслужби Південного регіонального управління Іванна Плантовська, яка втрапила в скандал через те, що хизувалась у соцмережах відпочинком за кордоном, та далі була переведена з Одеси в Житомир – наразі звільнена з військової служби.

Це УП підтвердив і помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко. Він нагадав, що після ситуації відносно військовослужбовці Держприкордонслужби з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це.

З посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління її було переведено для проходження подальшої служби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

Пряма мова: "На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня.

Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим".

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Деталі: Кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фото на своїй сторінці у Facebook та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі соцмережі обурилися, що навіть після скандалу військовослужбовиця продовжує дратувати українців епатажними світлинами. У відповідь Плантовська зазначила, що просто "заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі".

 

Демченко звернув увагу УП, що фото і коментарі Плантовська робила, вже не перебуваючи на службі в ДПСУ.

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Теми: Прикордонна служба
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