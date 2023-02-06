Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Новий рік у Парижі": одіозну експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 15:47
Новий рік у Парижі: одіозну експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби
нове фото Плантовської теж викликало хвилю хейту

Ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Як стало відомо УП із власних джерел, ексофіцерка пресслужби Південного регіонального управління Іванна Плантовська, яка втрапила в скандал через те, що хизувалась у соцмережах відпочинком за кордоном, та далі була переведена з Одеси в Житомир – наразі звільнена з військової служби.

Реклама:

Це УП підтвердив і помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко. Він нагадав, що після ситуації відносно військовослужбовці Держприкордонслужби з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це.

З посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління її було переведено для проходження подальшої служби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

Пряма мова: "На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня.

ВІДЕО ДНЯ

Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим".

Деталі: Кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фото на своїй сторінці у Facebook та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі соцмережі обурилися, що навіть після скандалу військовослужбовиця продовжує дратувати українців епатажними світлинами. У відповідь Плантовська зазначила, що просто "заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі".

 

Демченко звернув увагу УП, що фото і коментарі Плантовська робила, вже не перебуваючи на службі в ДПСУ.

Теми: Прикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: