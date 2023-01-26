Скандальну пресофіцерку ДПСУ після Нового року в Парижі перевели у житомирський загін

Пресофіцерку ДПСУ Іванну Плантовську, яка вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном, перевели у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: Джерело серед прикордонників повідомило УП, що Плантовську перевели на посаду "не пов'язану із комунікаціними напрямами".

Що було раніше: Плантовська - пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.

Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти "люксовий" відпочинок.

Тож соцмережі почали пов'язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцмережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, влітку 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Мула орденом Данила Галицького.