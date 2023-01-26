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Скандальну пресофіцерку ДПСУ після Нового року в Парижі перевели у житомирський загін

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 15:45
Скандальну пресофіцерку ДПСУ після Нового року в Парижі перевели у житомирський загін
фото із соцмереж Плантовської

Пресофіцерку ДПСУ Іванну Плантовську, яка вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном, перевели у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: Джерело серед прикордонників повідомило УП, що Плантовську перевели на посаду "не пов'язану із комунікаціними напрямами".

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Що було раніше: Плантовська - пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік. 

Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти "люксовий" відпочинок.

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Тож соцмережі почали пов'язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцмережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном.

Водночас, влітку 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Мула орденом Данила Галицького.

 

Теми: Прикордонна службаскандал
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