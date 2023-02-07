Кремль наказав перевірити і модернізувати бомбосховища по всій Росії – ЗМІ

Російська влада на фоні війни в Україні наказала проінспектувати та відремонтувати бомбосховища по всій країні, перевірки проходять навіть у найвіддаленіших регіонах РФ.

Джерело: видання The Moscow Times з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників РФ

Пряма мова чиновника одного із західних російських регіонів: "Після розпаду Радянського Союзу вони (бомбосховища – ред.) нікому не були потрібні. Але зараз, у зв'язку з ситуацією на фронті, Кремль розпорядився, щоб все було впорядковано".



Деталі: За даними видання, на офіційному порталі закупівель Zakupki опубліковано сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у регіонах по всій країні.

Закупівлі включають ремонт вентиляції, гідроізоляцію, заміну дверей, встановлення повітряних фільтрів та освітлення.

В одному з прикладів, у листопаді 2022 року було оголошено тендер на 3,8 мільйона рублів (54 100 доларів) на гідроізоляційні роботи в бомбосховищі в Самарській області.

За словами російського чиновника, рішення про перевірку мережі бомбосховищ було прийнято урядом ще навесні 2022 року, а команду провести масштабну перевірку і навести лад дали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства.

Такі дії пояснюють тим, що бойові дії в Україні уже торкаються і віддалених регіонів Росії.

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Зокрема, три атаки на військово-повітряні бази за сотні кілометрів від російських кордонів у грудні пов'язували з використанням українських безпілотників.

За даними видання, місцева влада на півдні Краснодарського краю витратить цього року понад 6 мільйонів рублів ($260 000) на бомбосховища. 50 мільйонів рублів ($712 000) буде витрачено в Нижньому Новгороді і майже мільйон рублів ($14 240) у Рязані.

Існування директиви з Москви про модернізацію бомбосховищ підтвердив The Moscow Times і високопоставлений чиновник в адміністрації одного з регіонів Далекого Сходу Росії, розташованого більш ніж за 7000 кілометрів від лінії фронту в Україні.

За його словами, з Кремля надійшов наказ провести ці роботи з перевірки і ремонту укриттів повсюдно.

Видання зазначає, що наразі Кремль стикається з двома проблемами: 1) більшість бомбосховищ країни перебувають в аварійному стані або занедбані ще з часів Радянського Союзу, 2) Росії не вистачає бомбосховищ, щоб обслуговувати її нинішнє населення.

Зокрема, минулого місяця чиновники північного міста Петрозаводська заявили, що громадські бомбосховища можуть вмістити лише одну восьму мешканців міста.

Один колишній чиновник у розмові з The Moscow Times пов'язав новий інтерес росіян до бомбосховищ з посиленням страху перед ядерною війною після того, як наприкінці лютого 2022 року Путін наказав привести російські ядерні сили в стан "підвищеної готовності".

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