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Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії

Олена РощінаВівторок, 7 лютого 2023, 12:43
Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії
Олексій Данілов, фото AFP via Getty Images

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що з часом Україна отримає літаки-винищувачі F-16 американського виробництва, а вже зараз країна має власну зброю, яка здатна завдати удари по території Росії.

Джерело: Олексій Данілов в інтерв'ю CNN у понеділок

Пряма мова: "Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, борючись за нашу незалежність".

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Деталі: В інтерв'ю CNN Данілов також натякнув, що Україна здатна завдати удару по Росії на її власній території, за межами окупованої України.

Пряма мова: "Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є".

Деталі: CNN нагадує, що західні країни заборонили Україні завдавати удари по території Росії зброєю, наданою Заходом. 

ВІДЕО ДНЯ

Протягом війни на стратегічних об'єктах в Росії постійно відбуваються незрозумілі вибухи, але Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за ці удари.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у січні прогнозував атаки "все глибше і глибше" в Росії, не визнаючи відповідальності України. Тоді Буданов сказав ABC News, що він "дуже радий бачити" атаки всередині Росії, але до кінця війни не може відповісти, чи відіграє Україна роль у таких ударах.

Теми: ДаніловзброяРосіявійна
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