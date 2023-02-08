Росія не має бойової потужності для масштабного наступу в "нереалістичні терміни" – ISW

Військові аналітики прийшли до висновку, що російські війська готують наступ в Україні, для якого їм бракує бойової потужності.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів пресконференцію про стан війни 7 лютого, ймовірно, у спробі позиціонувати Міністерство оборони Росії як ефективний і залучений керівний апарат, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.

Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром, і стверджував, що російські війська нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області.

Аналітики припускають, що, швидше за все, Шойгу провів цю пресконференцію для того, щоб створити видимість формальності та легітимності для Міністерства оборони Росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.

У ISW зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності.

Експерти наголошують, що російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності Росії провести швидку і багатопланову вирішальну наступальну операцію у визначені терміни.

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У звіті інституту йдеться і про те, що російська державна енергетична компанія "Газпром", можливо, створює власну приватну службу безпеки, ймовірно, з метою нормалізації діяльності пов'язаних з державою воєнізованих груп і підриву приватних військових компаній (ПВК).

Кремль, можливо, розглядає можливість виконання деяких вимог, раніше озвучених фінансистом групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним, щоб налагодити відносини з іншими націоналістичними діячами, які виступають за подібну політику.

У той же час Дума Росії продовжила формалізацію інституту соціальних виплат на окупованих територіях України з метою подальшої консолідації адміністративного контролю над окупованими територіями.

Основні висновки ISW за 7 лютого: