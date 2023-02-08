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Мінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже знесли

Станіслав Погорілов, Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 лютого 2023, 16:20
Мінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже знесли
Демонтаж пам'ятника Чкалову, фото Назарія Мазилюка, УП

В Києві демонтували пам'ятник російському льотчику Валерію Чкалову, на черзі пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, напередодні Мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам’яток України.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, Telegram-канал "Реальный Киев", УП, КМДА

 

Дослівно: "У МКІП визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти культурної спадщини: Пам’ятник генералу армії Ватутіну М. Ф., який розташований у Маріїнському парку Києва; Пам’ятник Чкалову В. П., розташований по вул. Олеся Гончара у м. Києві. Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко".

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Деталі: В міністерстві вказали, що тепер столична влада точно має виключити ці пам'ятники з переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати монументи й перенести їх.

Оновлено о 17:00: КМДА повідомила, що пам'ятник радянському льотчику Чкалову демонтували. Для виконання роботи була задіяна бригада з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова. Пам'ятник Ватутіну буде демонтовано у четвер.

ВІДЕО ДНЯ
 
Назарій Мазилюк, УП
 
Назарій Мазилюк, УП

Що було раніше: 27 січня комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщений у центрі столиці.

Теми: Київдекомунізація
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