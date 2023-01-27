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Мінкультури рекомендує Києву демонтувати пам’ятник Ватутіну біля ВР

Ірина БалачукП'ятниця, 27 січня 2023, 12:49
Пам’ятник Ватутіну. Фото ua.news

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендує Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщений у центрі столиці.

Джерело: сайт Мінкультури

Дослівно міністерство: "Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну експертна комісія МКІП рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва".

Деталі: Мінкультури рекомендує КМДА взяти пам’ятник на облік як музейний предмет та перемістити до музейних фондів.

Місцем зберігання, до прикладу, пропонують музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна.  

Для довідки: Пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича.  

Монумент згідно з наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 2010 року має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

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Теми: культураКиївдекомунізація
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