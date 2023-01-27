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Мінкультури рекомендує Києву демонтувати пам’ятник Ватутіну біля ВР

Ірина БалачукП'ятниця, 27 січня 2023, 11:49
Мінкультури рекомендує Києву демонтувати пам’ятник Ватутіну біля ВР
Пам’ятник Ватутіну. Фото ua.news

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендує Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщений у центрі столиці.

Джерело: сайт Мінкультури

Дослівно міністерство: "Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну експертна комісія МКІП рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва".

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Деталі: Мінкультури рекомендує КМДА взяти пам’ятник на облік як музейний предмет та перемістити до музейних фондів.

Місцем зберігання, до прикладу, пропонують музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна.  

Для довідки: Пам’ятник Ватутіну споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича.  

ВІДЕО ДНЯ

Монумент згідно з наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 2010 року має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Теми: культураКиївдекомунізація
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