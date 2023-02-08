Розслідування MH17: Путін прийняв рішення про передачу ЗРК "Бук", яким збили літак

Існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT), пише "Європейська правда".

Група опублікувала підсумки розслідування щодо осіб, відповідальних у Російській Федерації за збиття літака рейсу MH17 ракетою "Бук".

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У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом. Рішення навіть відкладається на тиждень, "тому що є тільки один, хто приймає рішення..., людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції". У цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент Путін перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової.

"Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система "Бук". Трохи пізніше з'являються більш важкі системи ППО, в тому числі і "Бук", з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави", - йдеться у звіті.

JIT поділилася своїми висновками з найближчими родичами 298 жертв і опублікувала звіт. Незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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