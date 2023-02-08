Резніков зібрався по-новому боротися з корупцією в Міноборони, шукає кадри

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю після корупційного скандалу навколо Міноборони.

Джерело: Резніков у Facebook, Центр протидії корупції

Пряма мова Резнікова: "Щодо попередження і запобігання корупції. Діємо наразі по наступних напрямках. Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці".

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Деталі: Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".

У ЦПК заявили, що не планують брати участь: "Вибачте, але у нас немає довіри до керівництва міністерства, щоб йти працювати в робочу групу з незрозумілими повноваженнями і метою".

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