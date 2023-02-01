Закупівлі Міноборони: два топчиновники отримали підозри – джерела

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексначальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, пресслужба СБУ

Деталі: За даними джерел УП, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Як уточниили в пресслужбі СБУ, посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Богдану Хмельницькому зачитують підозру

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

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УП відправила запити щодо підтвердження інформації в пресслужбу ОГП, там поки не відповіли.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що сьогодні було вручено підозри високопосадовцям міністерства оборони. "Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки", - пообіцяв він.

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