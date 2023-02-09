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Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 00:48
Сунак і Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні "сильний оборонний пакет", до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів.

Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги".

Деталі: Британський прем’єр Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння.

"Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну", – зазначив він.

Нагадаємо: Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

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Теми: Велика Британіязброя
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