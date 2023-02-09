Росія втратила у війні до половини свого танкового парку – Oryx

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки.

Джерело: моніторингова група Oryx, CNN із посиланням на військового аналітика Oryx Якуба Яновського

Деталі: За інформацією моніторингової групи, РФ втратила у війні проти України 1688 танків: 1000 – знищені, 544 – захоплені українськими захисниками, 79 – пошкоджені, 65 – покинуті військовими РФ.

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За словами військового аналітика Oryx Якуба Яновського, ця статистика включає лише ту техніку, щодо знищення якої є фото- чи відеодокази.

Яновський наголосив, що реальна кількість може становити близько 2 тисяч танків. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 9 лютого РФ втратила 3 255 танків.

"Росія розпочала війну (повномасштабне вторгнення - ред.), маючи на озброєнні близько 3 тисяч танків... тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних до використання танків", – додав Яновський.

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За його словами, перед початком війни РФ мала близько 4 тисяч танків у резерві. Однак багато з них збереглися лише "на папері". Таким чином, навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути полагоджені, РФ все одно втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, як вважає Яновський.

За даними Oryx, загальна цифра втрат російської техніки становить майже 9100 одиниць. Загальні втрати України становлять 2 934 одиниці техніки.

При цьому Україна втратила 459 танків, а захопила – понад 500 російських.