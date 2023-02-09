Росіяни забирають дітей на окупованих територіях до кадетських корпусів - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники почали відкривати на окупованих територіях так звані кадетські корпуси, куди змушують батьків віддавати свої дітей.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів".

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Деталі: За її словами, один з подібних військових навчальних закладів цього року вже відкрився в місті Старобільськ на Луганщині. Відкриття корпусів також планується у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонщини.

Маляр додала, що, крім того, на тимчасово окупованій території продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній. Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі.

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