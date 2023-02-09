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СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 12:54
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала фонд Пушиліна
фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористів "ДНР" і "фонд" ватажка ОРДО Дениса Пушиліна.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам.

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За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн у гривневому еквіваленті".

Деталі: Також ця корпорація фінансувала "фонд" терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

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Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

 

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території.

Власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині та у помешканнях фігурантів виявили: документацію; чорнові записи; техніку із доказами незаконної діяльності.

Слідчі СБУ розпочали провадження за ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України).

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання запобіжного заходу.

Теми: СБУПушилінДНРвійна
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