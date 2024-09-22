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У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 17:17
У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним
зустріч Лукашенка і Пушиліна 19 вересня, скріншот відео "Пул первого"

МЗС України заявляє, що зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з ватажком окупованої частини Донеччини Денисом Пушиліним матиме негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.

Джерело: заява МЗС України

Деталі: Міністерство закордонних справ України рішуче засудило проведення зустрічі Лукашенка і Пушиліна 19 вересня, яке міністерство розцінює як черговий прояв зневаги Білорусі до суверенітету та територіальної цілісності України.

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Дослівно МЗС: "Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь.

Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.

Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.

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Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин".

Що передувало: У четвер 19 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним та заявив про готовність розвивати співпрацю з окупованим Росією регіоном.

Лукашенко також цинічно зазначив, що "готовий співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з "ДНР".

МЗСБілорусьДНРЛукашенко
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