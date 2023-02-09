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У дружин загиблих окупантів з Донбасу відібрали подаровані шуби після зйомок – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 13:26
У дружин загиблих окупантів з Донбасу відібрали подаровані шуби після зйомок – ЗМІ
Фото: Getty Images

Дружини військових з Донбасу, які воювали на стороні окупантів, залишились без шуб, які їм начебто роздали – хутро відібрали після зйомок відеоролика з подякою.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Повідомляється, що після публікації відео рух "Феміністський антивоєнний опір" зв'язався з однією з жінок, які знялися у відео. Вона заявила, що у неї і ще щонайменше трьох інших жінок шуби забрали відразу після запису.

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За її словами, спочатку удовам сказали, що шуби поганої якості, пообіцявши незабаром видати нові. Однак після численних дзвінків організатору роздачі жінкам заявили, що сталася помилка і шуби призначалися іншим людям.

Жінкам про роздачу шуб повідомили на роботі, пообіцявши дорогі подарунки з Москви, якщо вони знімуться у відеоролику.

При цьому уточнюється, що часто удови на подібних фото і відео виявляються несправжніми. "Таке часто буває, щось привозять із Москви і знімають, ми завжди вдячні", - сказала співрозмовниця руху, однак вона не уточнила, скільки справжніх вдів запросили на роздачу шуб.

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Передісторія:

Раніше повідомлялось, що дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу.  На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". "Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібрались сім'ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від чистого серця!", - каже одна з жінок. Закадровий голос чоловіка твердив, що шуби надійшли від "російського активу". "У такі моменти відчуваєш, що ми одна сім'я", - каже чоловік.

Нагадаємо:

У липні минулого року російські пропагандисти транслювали сюжет про те, як батько вбитого на війні в Україні окупанта Олексія Малова з Саратовської області витратив так звані "гробові" на нову "Ладу". "На згадку про сина купили новеньку машину", - з гордістю розповідав тоді батько загиблого десантника.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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