У дружин загиблих окупантів з Донбасу відібрали подаровані шуби після зйомок – ЗМІ

Дружини військових з Донбасу, які воювали на стороні окупантів, залишились без шуб, які їм начебто роздали – хутро відібрали після зйомок відеоролика з подякою.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Повідомляється, що після публікації відео рух "Феміністський антивоєнний опір" зв'язався з однією з жінок, які знялися у відео. Вона заявила, що у неї і ще щонайменше трьох інших жінок шуби забрали відразу після запису.

За її словами, спочатку удовам сказали, що шуби поганої якості, пообіцявши незабаром видати нові. Однак після численних дзвінків організатору роздачі жінкам заявили, що сталася помилка і шуби призначалися іншим людям.

Жінкам про роздачу шуб повідомили на роботі, пообіцявши дорогі подарунки з Москви, якщо вони знімуться у відеоролику.

При цьому уточнюється, що часто удови на подібних фото і відео виявляються несправжніми. "Таке часто буває, щось привозять із Москви і знімають, ми завжди вдячні", - сказала співрозмовниця руху, однак вона не уточнила, скільки справжніх вдів запросили на роздачу шуб.

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Передісторія:

Раніше повідомлялось, що дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу. На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". "Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібрались сім'ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від чистого серця!", - каже одна з жінок. Закадровий голос чоловіка твердив, що шуби надійшли від "російського активу". "У такі моменти відчуваєш, що ми одна сім'я", - каже чоловік.

Нагадаємо:

У липні минулого року російські пропагандисти транслювали сюжет про те, як батько вбитого на війні в Україні окупанта Олексія Малова з Саратовської області витратив так звані "гробові" на нову "Ладу". "На згадку про сина купили новеньку машину", - з гордістю розповідав тоді батько загиблого десантника.