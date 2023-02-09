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МОК натякнув на покарання українських спортсменів за бойкот Олімпіади

Євген КізіловЧетвер, 9 лютого 2023, 20:50
МОК натякнув на покарання українських спортсменів за бойкот Олімпіади
томас бах, Getty Images

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах доволі жорстко відреагував на наміри України бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Франції. Навіть натякнув на можливе покарання українських спортсменів.

Джерело: лист Баха президентові Національного олімпійського комітету Вадиму Гутцайту від 31 січня, який опублікував у Twitter німецький журналіст Гайо Зеппельт

Деталі: Згідно з інформацією, Бах пише у відповідь на лист Гутцайта від 26 січня, в якому той каже, що НОК України розглядає питання бойкоту Олімпіади, якщо у ній братимуть участь російські та білоруські атлети.

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Пряма мова Баха: "Погроза бойкотом Олімпійських ігор, яку, за вашою інформацією, наразі розглядає НОК України, суперечить основам олімпійського руху та принципам, які ми відстоюємо. У цьому відношенні НОК України, безумовно, не має підтримки або солідарності з боку переважної більшості учасників олімпійського руху. І як показала історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і слугували лише для покарання спортсменів бойкотуючих НОКів".

Деталі: Бах зауважив, що хоча остаточне рішення стосовно допуску або недопуску росіян і білорусів до ОІ ще не ухвалене, Україна уже розіслала іншим державам свою позицію, чим здійснює на них тиск.

При цьому президент МОК стверджує, що переважна більшість країн сприйняла цю позицію як "вкрай прикру".

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Бах наголосив, що виключення російських і білоруських спортсменів з Олімпійських ігор буде дискримінацією по відношенню до них, а це не відповідає принципам міжнародного олімпійського руху. Він додав, що проти такої заборони висловилася і Рада ООН з прав людини.

Президент МОК також назвав брехливими заяви України, що Міжнародний олімпійський комітет підтримує війну, вбивства і руйнування. "Такі заяви не можуть бути основою для будь-якої конструктивної дискусії", - підкреслив Бах.

Що передувало:

  • Президент Володимир Зеленський і решта керівництва України закликають світову спільноту завадити участі російських і білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх 2024 року, оскільки їхні країни беруть участь у збройному нападі на Україну.
  • Натомість президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче повернути атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України. Він запропонував, щоб росіяни та білоруси виступали під нейтральним прапором.

Теми: ОлімпіадаРосіяБілорусьскандал
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