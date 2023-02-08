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Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів

Олена РощінаСереда, 8 лютого 2023, 10:46
Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів
Емблема літніх Олімпійських ігор 2024 року

Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів завадити участі російських спортсменів у літніх Олімпійських іграх 2024 року, що пройдуть у столиці Франції Парижі.

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "На тлі тривання російської агресії та руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає можливості" дозволити російським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі. 

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Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям і захистити Олімпійську хартію".

Деталі: Зеленський додав до заклику відеоролик, у якому сказано, що російські атаки зруйнували 343 спортивних майданчики та вбили 231 атлета в Україні.

Серед загиблих – 11-річна гімнастка Катя Дяченко, яка загинула в березні 2022 року в Маріуполі, та 25-річний фігурист Дмитро Шарпар, який загинув 23 січня 2023 року в Бахмуті.

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На тлі війни дозвіл російським атлетам змагатися за олімпійські медалі буде порушувати Олімпійську хартію, а під виглядом "аполітичності" у Парижі можуть з'явитися і російські прапори, і знаки "Z" російських загарбників, зазначається у відео.

Передісторія:

  • 27 січня Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань повернути у світовий спорт представників Росії.
  • Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів із Росії та Білорусі у міжнародний спорт, навіть якщо Україна бойкотуватиме змагання через це. На думку Баха, виключати атлетів через їхній паспорт – не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії, тож росіян і білорусів могли б допустити до Ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором.
  • 28 січня президент України звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • 7 лютого мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року у французькій столиці.

Теми: ЗеленськийОлімпіадаспортсвіт
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