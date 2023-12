Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів

Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів завадити участі російських спортсменів у літніх Олімпійських іграх 2024 року, що пройдуть у столиці Франції Парижі.

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "На тлі тривання російської агресії та руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає можливості" дозволити російським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям і захистити Олімпійську хартію".

Деталі: Зеленський додав до заклику відеоролик, у якому сказано, що російські атаки зруйнували 343 спортивних майданчики та вбили 231 атлета в Україні.

Серед загиблих – 11-річна гімнастка Катя Дяченко, яка загинула в березні 2022 року в Маріуполі, та 25-річний фігурист Дмитро Шарпар, який загинув 23 січня 2023 року в Бахмуті.

На тлі війни дозвіл російським атлетам змагатися за олімпійські медалі буде порушувати Олімпійську хартію, а під виглядом "аполітичності" у Парижі можуть з'явитися і російські прапори, і знаки "Z" російських загарбників, зазначається у відео.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K