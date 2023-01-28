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Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України

Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 12:32
Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України
бах, фото риа новости

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

Джерело: Бах, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова Баха: "Це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії - виключати атлетів через їх паспорт.

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Чи допустять їх до Парижа-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК - збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади".

Деталі: Водночас у відповідь на запитання про заяву президента НОК України Вадима Гутцайта і ймовірний бойкот змагань Україною, президент МОК відповів, бойкот "не відповідає їхній місії", додавши: "Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

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Теми: спортОлімпіадасанкціїРосія
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