Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Російські війська ввечері 1 березня вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".

Деталі: Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.

У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.

О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.

Цьому передувало: Минулої ночі на Полтавщині сили ППО знищили чотири ворожі безпілотники типу "Шахед" із чотирьох.

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Вдень 1 березня протиповітряна оборона збила російський безпілотник над Київською областю.