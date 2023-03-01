Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 19:27
Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
Дмитро Лунін, фото з Telegram

Російські війська ввечері 1 березня вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області. 

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".

Реклама:

Деталі: Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару. 

У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.

О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години. 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Минулої ночі на Полтавщині сили ППО знищили чотири ворожі безпілотники типу "Шахед" із чотирьох. 

Вдень 1 березня протиповітряна оборона збила російський безпілотник над Київською областю.

Теми: Полтавська областьвійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Міноборони Білорусі показало відео з нібито А-50 після заяв про його пошкодження
В окупованому Криму пролунали вибухи
Українська ППО збиває 80% ракет Росії – Наєв
Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: