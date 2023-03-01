Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
Російські війська ввечері 1 березня вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Пряма мова: "Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється".
Деталі: Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 18:57 до 19:24. Під час тривоги Лунін повідомив про загрозу ракетного удару.
У Сумській області тоді спрацювали сили ППО.
О 20:34 пішла нова хвиля повітряних тривог, зокрема і в Полтавській області, яка також тривала менш як пів години.
Цьому передувало: Минулої ночі на Полтавщині сили ППО знищили чотири ворожі безпілотники типу "Шахед" із чотирьох.
Вдень 1 березня протиповітряна оборона збила російський безпілотник над Київською областю.