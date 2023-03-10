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У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 00:50
У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
На місці теракту у Гамбурзі. Скрін з відео Bild

У Гамбурзі в четвер ввечері сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost, пише "Європейська правда".

Стрілянина сталася в районі Альстердорф. За попередньою інформацією, є шість загиблих і багато поранених, деякі з них серйозно. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги.

Близько 21:00 надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.

Поліція оточила територію навколо місця злочину, нападника розшукують.

Доповнено о 00:50. Видання Bild повідомило, що теракт стався у церкві Свідків Єгови, невідомі відкрили вогонь по парафіянам.

Зазначається, що внаслідок стрілянини загинули семеро людей, тіло сьомого загиблого знайшли на верхньому поверсі. Також 24 особи отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

За словами представника поліції Гамбурга, підозрюваного в нападі знайдено мертвим.

Теми: Німеччинавбивство
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