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У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 23:50
У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
На місці теракту у Гамбурзі. Скрін з відео Bild

У Гамбурзі в четвер ввечері сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost, пише "Європейська правда".

Стрілянина сталася в районі Альстердорф. За попередньою інформацією, є шість загиблих і багато поранених, деякі з них серйозно. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги.

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Близько 21:00 надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.

Поліція оточила територію навколо місця злочину, нападника розшукують.

Доповнено о 00:50. Видання Bild повідомило, що теракт стався у церкві Свідків Єгови, невідомі відкрили вогонь по парафіянам.

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Зазначається, що внаслідок стрілянини загинули семеро людей, тіло сьомого загиблого знайшли на верхньому поверсі. Також 24 особи отримали поранення.

За словами представника поліції Гамбурга, підозрюваного в нападі знайдено мертвим.

Теми: Німеччинавбивство
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