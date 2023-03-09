В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие
В Гамбурге в четверг вечером произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает Hamburger Morgenpost, пишет "Европейская правда".
Стрельба произошла в районе Альстердорф. По предварительной информации, есть шесть погибших и много раненых, некоторые из них серьезно. На место прибыли несколько машин скорой помощи.
Около 21:00 поступили экстренные вызовы в пожарную бригаду и полицию, свидетели сообщили о выстрелах.
Полиция оцепила территорию вокруг места преступления, нападавшего разыскивают.
Дополнено в 00:50. Издание Bild сообщило, что теракт произошел в церкви Свидетелей Иеговы, неизвестные открыли огонь по прихожанам.
Отмечается, что в результате стрельбы погибли семь человек, тело седьмого погибшего нашли на верхнем этаже. Также 24 человека получили ранения.
По словам представителя полиции Гамбурга, подозреваемый в нападении найден мертвым.