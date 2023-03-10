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"Шахтар" і "Феєнорд" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 00:31
Шахтар і Феєнорд зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Матч "Шахтар" – "Феєнорд". Фото AP

Донецький "Шахтар" та нідерландський "Феєнорд" не визначили переможця в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який 9 березня проходив у Варшаві. Матч закінчився рахунком 1:1.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У перші 45 хвилин ініціатива в нападі належала "Феєнорду". Гравці команди завдали сім ударів у бік воріт "Шахтаря", з яких два – в площину воріт.

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На 6-й хвилині після розіграшу кутового гострий момент створив Лассіна Траоре, однак удар нападника "гірників" пройшов повз ворота.

На початку другого тайму Анатолій Трубін врятував після удару бразильця Данілу з меж воротарської зони. Ще за хвилину Аліреза Джаханбаш завдав небезпечного дальнього пострілу – м'яч пройшов у сантиметрах від площини воріт.

Трубін знову вступив у гру на 64-й хвилині – голкіпер дістав з-під поперечини високий удар від Данілу. Водночас "Шахтар" продовжував залишатися без ударів у площину воріт гостей.

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Перший прицільний удар "гірників" став результативним. Рахунок після навісу з кутового відкрив захисник Ярослав Ракицький, від спини якого м'яч залетів у ворота "Феєнорда".

Перевага "гірників" протрималася менше 10 хвилин. Паритет у матчі відновив Есек'єль Бульяуде, який лише за дві хвилини до свого голу вийшов на заміну.

Фінальний рахунок зустрічі – 1:1.

Матч-відповідь між командами в Нідерландах відбудеться у четвер, 16 березня.

Теми: футболШахтар
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