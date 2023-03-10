"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и нидерландский "Фейеноорд" не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который 9 марта проходил в Варшаве. Матч закончился со счетом 1:1.

Источник: "Суспільне"

Детали: В первые 45 минут инициатива в нападении принадлежала "Фейеноорду". Игроки команды нанесли семь ударов в сторону ворот "Шахтера", из которых два – в створ ворот.

На 6-й минуте после розыгрыша углового острый момент создал Лассина Траоре, однако удар нападающего "горняков" прошел мимо ворот.

В начале второго тайма Анатолий Трубин спас после удара бразильца Данилу из пределов вратарской зоны. Еще через минуту Алиреза Джаханбаш нанес опасный дальний выстрел – мяч прошел в сантиметрах от плоскости ворот.

Трубин снова вступил в игру на 64-й минуте – голкипер достал из-под перекладины высокий удар от Данилу. В то же время "Шахтер" продолжал оставаться без ударов в створ ворот гостей.

Первый прицельный удар "горняков" стал результативным. Счет после навеса с углового открыл защитник Ярослав Ракицкий, от спины которого мяч залетел в ворота "Фейеноорда".

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Преимущество "горняков" продержалось менее 10 минут. Паритет в матче восстановил Эсекьель Бульяуде, который лишь за две минуты до своего гола вышел на замену.

Финальный счет встречи - 1:1.

Ответный матч между командами в Нидерландах состоится в четверг, 16 марта.