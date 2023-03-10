Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 00:31
Шахтер и Фейеноорд сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Матч "Шахтер" – "Фейенорд". Фото AP

Донецкий "Шахтер" и нидерландский "Фейеноорд" не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который 9 марта проходил в Варшаве. Матч закончился со счетом 1:1.

Источник: "Суспільне"

Детали: В первые 45 минут инициатива в нападении принадлежала "Фейеноорду". Игроки команды нанесли семь ударов в сторону ворот "Шахтера", из которых два – в створ ворот.

Реклама:

На 6-й минуте после розыгрыша углового острый момент создал Лассина Траоре, однако удар нападающего "горняков" прошел мимо ворот.

В начале второго тайма Анатолий Трубин спас после удара бразильца Данилу из пределов вратарской зоны. Еще через минуту Алиреза Джаханбаш нанес опасный дальний выстрел – мяч прошел в сантиметрах от плоскости ворот.

Трубин снова вступил в игру на 64-й минуте – голкипер достал из-под перекладины высокий удар от Данилу. В то же время "Шахтер" продолжал оставаться без ударов в створ ворот гостей.

ВИДЕО ДНЯ

Первый прицельный удар "горняков" стал результативным. Счет после навеса с углового открыл защитник Ярослав Ракицкий, от спины которого мяч залетел в ворота "Фейеноорда".

Преимущество "горняков" продержалось менее 10 минут. Паритет в матче восстановил Эсекьель Бульяуде, который лишь за две минуты до своего гола вышел на замену.

Финальный счет встречи - 1:1.

Ответный матч между командами в Нидерландах состоится в четверг, 16 марта.

Темы: футболШахтер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: