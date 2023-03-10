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Сі Цзіньпіна втретє обрали главою Китаю

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 04:29
Сі Цзіньпіна втретє обрали главою Китаю
СІ ЦЗІНЬПІН. ФОТО: GETTY IMAGES

Депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки.

Джерело: офіційне інформаційне агентство китайського уряду "Сіньхуа"

Деталі: Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР і головою Центральної військової комісії 10 березня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання, пише видання.

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Голосування відбулося на третьому пленарному засіданні першої сесії зборів.

Сі Цзіньпін став першим в історії КНР очільником країни, якого обрали на третій термін.

Як повідомляє "Коммерсантъ", перед голосуванням за призначення Сі Цзіньпіна депутати схвалили план реформи апарату Держради, яка є вищим виконавчим органом Китаю. Остаточний план реформи Держради наразі не опублікований. Відомо, що він посилить централізоване керівництво Комуністичної партії Китаю.

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Теми: Китай
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