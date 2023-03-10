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Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 05:29
Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая
СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО: GETTY IMAGES

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпина председателем Китайской Народной Республики.

Источник: официальное информационное агентство китайского правительства "Синьхуа"

Детали: Си Цзиньпин был единогласно избран председателем КНР и председателем Центральной военной комиссии 10 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, пишет издание.

Голосование состоялось на третьем пленарном заседании первой сессии собрания.

Си Цзиньпин стал первым в истории КНР главой страны, которого избрали на третий срок.

Как сообщает "Коммерсантъ", перед голосованием за назначение Си Цзиньпина депутаты одобрили план реформы аппарата Госсовета, который является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы Госсовета пока не опубликован. Известно, что он усилит централизованное руководство Коммунистической партии Китая.

Темы: Китай
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