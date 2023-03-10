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ЄС планує спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від загрози РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 09:09

ЄС розглядає можливість спільного морського патрулювання та військово-морських навчань для боротьби з російськими кораблями-шпигунами та захисту критично важливої морської інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Financial Times.

У п'ятницю буде опублікована оновлена морська стратегія, яка, включає план дій, що закликає до проведення щорічних спільних військово-морських навчань ЄС та збільшення кількості військових патрулів та патрулів берегової охорони при покращенні координації між країнами-членами.

Єврокомісар з питань довкілля та океанів Віргініус Синкявічюс сказав, що стратегія також передбачає посилення супутникового моніторингу та обмін розвідданими.

"Безумовно, існує потреба в подальшій розбудові потенціалу та можливостей країн-членів", – додав він.

Комісар зазначив, що напад на газопровід "Північний потік" показав необхідність посилення пильності щодо морської діяльності в Європі. 

Країни-члени ЄС попередили про зростаючу кількість доказів російської активності навколо офшорних вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ і телекомунікаційних кабелів.

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За створення плану стоять єврокомісар Сінкявічюс і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Хоча у плані наголошується на співпраці з НАТО, він стверджує, що війна в Україні виявила необхідність для ЄС вжити власних захисних заходів. 

Сінкявічюс також сказав, що план включає пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі. Єврокомісар також хотів би створити спеціальну групу для очищення Чорного моря після війни.

Як повідомлялося, після вибухів на газопроводах ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

Тим часом, німецьке видання Spiegel показало фото яхти "Андромеда", яку вважають пов'язаною із вибухами на "Північних потоках".

Теми: ЄСРосія
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