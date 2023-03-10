Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС планирует совместные военно-морские патрули для защиты инфраструктуры от угрозы РФ

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 08:09
ЕС планирует совместные военно-морские патрули для защиты инфраструктуры от угрозы РФ
Флаг ЕС. Фото pixabay.com

ЕС рассматривает возможность совместного морского патрулирования и военно-морских учений для борьбы с российскими кораблями-шпионами и защиты критически важной морской инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Financial Times.

В пятницу будет опубликована обновленная морская стратегия, которая включает план действий, призывающий к проведению ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны при улучшении координации между странами-членами.

Реклама:

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниус Синкявичюс сказал, что стратегия также предусматривает усиление спутникового мониторинга и обмен разведданными.

"Безусловно, существует потребность в дальнейшем развитии потенциала и возможностей стран-членов", – добавил он.

Комиссар отметил, что нападение на газопровод "Северный поток" показал необходимость усиления бдительности в отношении морской деятельности в Европе. 

ВИДЕО ДНЯ

Страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.

За создание плана стоят еврокомиссар Синкявичюс и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя в плане делается упор на сотрудничество с НАТО, он утверждает, что война в Украине выявила необходимость для ЕС принять собственные защитные меры. 

Синкявичюс также сказал, что план включает предложения по борьбе с неразорвавшимися боеприпасами и минами в море. Еврокомиссар также хотел бы создать специальную группу для очистки Черного моря после войны.

Как сообщалось, после взрывов на газопроводах ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.

Между тем, немецкое издание Spiegel показало фото яхты "Андромеда", которую считают связанной со взрывами на "Северных потоках".

Темы: ЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ЕС
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: