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Розвідка Британії пояснила, чому зростає інтервал між хвилями ракетних ударів РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 08:31
Розвідка Британії пояснила, чому зростає інтервал між хвилями ракетних ударів РФ
Наслідки російського удару по Києву 9 березня. Фото ДСНС

Інтервал між хвилями ракетних ударів РФ зростає, оскільки зараз Росії, ймовірно, потрібно накопичити щойно вироблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що 9 березня 2023 року Росія провела хвилю з щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України. Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також незвично велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

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Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб.

"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе організувати достатньо потужний удар, щоб надійно придушити українську протиповітряну оборону", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови засудили ракетні атаки Росії 9 березня.

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Теми: РосіявійнаУкраїнавибух
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