Разведка Британии объяснила, почему растет интервал между волнами ракетных ударов РФ

Интервал между волнами ракетных ударов РФ растет, поскольку сейчас России, вероятно, нужно накопить только что произведенные ракеты для того, чтобы удар имел достаточную силу для подавления украинской ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что 9 марта 2023 года Россия провела волну из не менее 80 ударов большой дальности по объектам критической инфраструктуры Украины. Во время атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские беспилотные летательные аппараты одностороннего поражения, а также необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

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Это была первая большая волна дальних ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года. Украинские официальные лица сообщили о по меньшей мере 11 погибших гражданских лиц.

"Интервал между волнами ударов, вероятно, растет, потому что сейчас России необходимо накопить критическую массу недавно произведенных ракет непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет организовать достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону", – говорится в обзоре.

Напомним, президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора осудили ракетные атаки России 9 марта.