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Фінляндія виділить Україні додаткові 29 млн євро допомоги

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 10:15
Фінляндія виділить Україні додаткові 29 млн євро допомоги
Фото pixabay.com

Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.

Про це повідомило МЗС країни у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Щоб полегшити страждання людей та допомогти Україні у розпал війни, Фінляндія виділить 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на співпрацю у галузі розвитку", – сказано у повідомленні.

 "Ми повинні боротися зі втомою від війни. Щоб впоратися з цією кризою, люди потребують їжі, житла та ліків, а діти повинні ходити до школи. Ми також повинні пам'ятати, що наша підтримка має допомогти Україні відновитися після війни", – прокоментував міністр з питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

5 мільйонів євро гуманітарної допомоги Фінляндії буде надано через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань, який підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та екстрене житло, а також роботу місцевих організацій громадянського суспільства. 

5,4 мільйона євро буде надано через двох інших важливих для Фінляндії партнерів в Україні – Всесвітню продовольчу програму та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Частина гуманітарної допомоги надходить через фінські організації громадянського суспільства. 

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14 мільйонів євро виділено на додаткову підтримку проєкту Світового банку "Державні витрати на стійкість адміністративного потенціалу", який надає Україні кошти на виплату зарплати вчителям.

Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні в 2022 році. 

Крім того, на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку.

В лютому Фінляндія оголосила про передачу Україні трьох своїх танків Leopard 2, призначених для розмінування.

20 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто розповів про підготовку нового пакета військової допомоги для України

Теми: Фінляндіядопомога Україні
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