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Финляндия выделит Украине дополнительные 29 млн евро помощи

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 09:15
Финляндия выделит Украине дополнительные 29 млн евро помощи
Фото pixabay.com

Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития.

Об этом сообщил МИД страны в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Чтобы облегчить страдания людей и помочь Украине в разгар войны, Финляндия выделит 15 миллионов евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на сотрудничество в области развития", – говорится в сообщении.

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"Мы должны бороться с усталостью от войны. Чтобы справиться с этим кризисом, люди нуждаются в еде, жилье и лекарствах, а дети должны ходить в школу. Мы также должны помнить, что наша поддержка должна помочь Украине восстановиться после войны", – прокомментировал министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

5 миллионов евро гуманитарной помощи Финляндии будет предоставлено через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, который поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и экстренное жилье, а также работу местных организаций гражданского общества. 

5,4 миллиона евро будет предоставлено через двух других важных для Финляндии партнеров в Украине – Всемирную продовольственную программу и Международный Комитет Красного Креста.

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Часть гуманитарной помощи поступает через финские организации гражданского общества. 

14 миллионов евро выделено на дополнительную поддержку проекта Всемирного банка "Государственные расходы на устойчивость административного потенциала", который предоставляет Украине средства на выплату зарплаты учителям.

Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которое правительство выделило для помощи Украине в 2022 году. 

Кроме того, на 2023 год зарезервировано 37 миллионов евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в сфере сотрудничества в целях развития.

В феврале Финляндия объявила о передаче Украине трех своих танков Leopard 2, предназначенных для разминирования.

20 февраля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

Темы: Финляндияпомощь Украине
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