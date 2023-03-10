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Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом українців

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 10:31

Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: ще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу", - зазначив глава держави у Twitter, подякувавши Бельгії за важливе для кожного українця рішення.

Голосування у Палаті представників Бельгії відбулося у четвер.

Ухвалений текст документа також засуджує "сучасне маніпулювання історичною пам’яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання".

Кілька парламентів європейських країн визнали Голодомор геноцидом в останні місяці. Одним із останніх це зробив парламент Болгарії.

15 грудня Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом

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Теми: голодоморісторія
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